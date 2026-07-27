È morto Sami Said il talento di 18 anni del Trento ha perso la vita in un incidente in Marocco
Un giovane calciatore di 18 anni, appartenente all’A.C. Trento 1921, è morto in un incidente stradale in Marocco. La società sportiva ha diffuso una nota ufficiale per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause o sulle eventuali responsabilità.
Sami Said è morto in un incidente stradale in Marocco: l'A.C. Trento 1921 si stringe attorno alla famiglia e ricorda il giovane calciatore di 18 anni con una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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