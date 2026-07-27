È morto Sami Said il talento di 18 anni del Trento ha perso la vita in un incidente in Marocco

Notizia in breve

Un giovane calciatore di 18 anni, appartenente all’A.C. Trento 1921, è morto in un incidente stradale in Marocco. La società sportiva ha diffuso una nota ufficiale per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause o sulle eventuali responsabilità.