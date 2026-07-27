Un giovane calciatore del settore giovanile del Trento Calcio è morto in un incidente stradale. La notizia è arrivata durante il ritiro della prima squadra, che aveva appena vinto un torneo amichevole contro Parma e Sassuolo. La vittima, che giocava in serie C, era considerata una promessa del club. La tragedia ha sconvolto il club e l’intera comunità sportiva.

Lutto in casa Trento. È arrivata nel pieno del ritiro della prima squadra (che proprio il 25 luglio 2026 si è aggiudicato il Triangolare del Briamasco contro il Parma e il Sassuolo) la notizia della morte di Sami Said, giovane promessa del settore giovanile del Trento Calcio (campionato di serie C). Il 18enne, infatti, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Marocco, come comunicato dalla società stessa. La notizia della scomparsa dell'attaccante si è diffusa rapidamente in città, lasciando un senso di incredulità soprattutto fra i dirigenti, gli allenatori e i compagni di squadra che hanno condiviso con lui il percorso di crescita sportiva e umana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Morto in un incidente stradale Sami Said, giovane promessa del Trento

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Girl cured CEO to change his tragic fate, but he heard what she said in her coma, already fallen!

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