Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Mario Russo. Il chirurgo plastico, noto alle cronache rosa per essere l’ex marito di Samanta Togni, ha deciso di uscire allo scoperto con la donna che oggi gli è accanto, l’attrice Valeria Cristodaro. A ufficializzare la relazione è stato un romantico selfie pubblicato sui social, accompagnato da una dedica che non lascia spazio a interpretazioni: “Ho finalmente trovato casa. nei tuoi occhi!”. Parole che raccontano un nuovo inizio, arrivato dopo la fine del matrimonio con l’ex ballerina di Ballando con le Stelle. Mario Russo, dal divorzio con Samanta Togni al nuovo amore. La storia tra Samanta Togni e Mario Russo aveva fatto sognare molti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Samanta Togni, l’ex marito Mario Russo esce allo scoperto con l’attrice Valeria Cristodaro

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