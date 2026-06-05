Samanta Togni | Ero a 44 chili vivevo un tunnel di disturbi
Samanta Togni ha raccontato di aver raggiunto i 44 chili mentre seguiva un regime alimentare molto restrittivo. Durante gli allenamenti quotidiani, seguiva diete con poche calorie e spesso saltava i pasti principali. La ballerina ha descritto un periodo in cui viveva in un tunnel di disturbi alimentari, con un peso così basso da destare preoccupazione.
Come ha fatto a pesare solo 44 chili nonostante l'altezza?. Quali abitudini alimentari seguiva durante gli allenamenti quotidiani?. Perché i genitori non si sono accorti del suo malessere?. Come la maternità ha cambiato il suo rapporto con il cibo?.? In Breve Dieta ridotta a yogurt, due mele e corn flakes durante gli allenamenti quotidiani.. Separazione dei genitori e confronto con la sorella maggiore Debora hanno influenzato il disagio.. La gravidanza di Edoardo a 20 anni ha innescato il cambiamento mentale decisivo.. Divorzio ufficializzato da un anno dopo l'unione con il chirurgo Mario Russo.. Samanta Togni rivela il passato di disturbi alimentari e il percorso di accettazione del proprio corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ero arrivata a 44 chili per un metro e 69. Mangiavo pochissimo, nonostante i due allenamenti al giorno. Uno yogurt, due mele, mi concedevo qualche corn flakes solo perché sapevo che li avrei smaltiti durante la giornata. Samanta Togni ha deciso di aprirsi facebook
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