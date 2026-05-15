Mario Balotelli ha confermato di essere in una relazione con Angelica Moccia, che risulta essere la sua nuova compagna. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla loro frequentazione o sui momenti condivisi. Balotelli, calciatore noto per la sua carriera professionale, ha deciso di uscire allo scoperto riguardo alla sua situazione sentimentale. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, senza che siano stati forniti approfondimenti aggiuntivi.

(Adnkronos) – Mario Balotelli ha un nuovo amore: Angelica Moccia. Sarebbe lei la nuova fidanzata dell'attaccante bresciano. A rendere nota la notizia sarebbe stata proprio la coppia con una foto ritratto pubblicata sui social in cui entrambi appaiono sorridenti, affiatati e mano nella mano. Secondo le indiscrezioni, l'amore tra i due sarebbe nato già da qualche tempo ma questa è la prima foto pubblica di coppia che ufficializza dunque la relazione. La giovane è originaria di Portogruaro (Venezia) ma oggi vive a Dubai dove svolge la sua attività di manager in 'Europa per Nextologies', una società canadese attiva nel settore dei media. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La scelta di Mourinho, Balotelli fuori dall’XI titolare della finale di Madrid.

Sullo stesso argomento

Mario Balotelli allo scoperto: ecco chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia.

Mario Balotelli, chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con Angelica Moccia.

Balotelli esce allo scoperto: la nuova fidanzata è la manager Angelica Moccia, che lavora nel mondo dei broadcast x.com

Mario Balotelli esce allo scoperto, chi è il nuovo amore Angelica Moccia(Adnkronos) - Mario Balotelli ha un nuovo amore: Angelica Moccia. Sarebbe lei la nuova fidanzata dell'attaccante bresciano. A rendere nota la notizia sarebbe stata proprio la coppia con una foto ritra ... msn.com

Mario Balotelli allo scoperto: ecco chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli ha ricondiviso una storia su Instagram insieme alla fidanzata, Angelica Moccia, con cui sta da un po' di tempo. È la prima foto pubblica della coppia ... gazzetta.it