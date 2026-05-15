Mario Balotelli esce allo scoperto chi è il nuovo amore Angelica Moccia

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Balotelli ha confermato di essere in una relazione con Angelica Moccia, che risulta essere la sua nuova compagna. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla loro frequentazione o sui momenti condivisi. Balotelli, calciatore noto per la sua carriera professionale, ha deciso di uscire allo scoperto riguardo alla sua situazione sentimentale. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, senza che siano stati forniti approfondimenti aggiuntivi.

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(Adnkronos) – Mario Balotelli ha un nuovo amore: Angelica Moccia. Sarebbe lei la nuova fidanzata dell'attaccante bresciano. A rendere nota la notizia sarebbe stata proprio la coppia con una foto ritratto pubblicata sui social in cui entrambi appaiono sorridenti, affiatati e mano nella mano. Secondo le indiscrezioni, l'amore tra i due sarebbe nato già da qualche tempo ma questa è la prima foto pubblica di coppia che ufficializza dunque la relazione. La giovane è originaria di Portogruaro (Venezia) ma oggi vive a Dubai dove svolge la sua attività di manager in 'Europa per Nextologies', una società canadese attiva nel settore dei media. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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