Fondazione Vecchioni e salute mentale | la missione per combattere lo stigma e sostenere le famiglie Il monito ai giovani | Non è colpa vostra

La Fondazione Vecchioni è stata creata per affrontare lo stigma legato alla salute mentale e offrire supporto alle famiglie coinvolte. La missione è trasformare il dolore in aiuto concreto. La fondazione si rivolge anche ai giovani, sottolineando che le difficoltà mentali non sono colpa loro. La presenza di questa iniziativa mira a sensibilizzare e sostenere chi vive situazioni di disagio psicologico.

Trasformare un dolore indicibile in un aiuto concreto per chi soffre. Nasce con questo preciso intento la Fondazione Vecchioni, dedicata interamente al delicato tema della salute mentale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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