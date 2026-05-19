Salute mentale quando lo Stato non c’è le famiglie pagano un conto devastante | io ne so qualcosa

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La salute mentale torna a essere al centro dell’attenzione pubblica soprattutto in seguito a episodi violenti o tragedie che coinvolgono persone affette da disturbi psichici. Questa problematica, spesso trascurata, mostra come le famiglie siano spesso lasciate sole a gestire situazioni complesse, con conseguenze devastanti. Recentemente, un evento a Modena ha portato nuovamente il tema alla ribalta, evidenziando le lacune nel sistema di assistenza e nel supporto alle persone con problemi di salute mentale.

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di Laura Ruzzante Come i peperoni: indigesta e ciclica. La salute mentale torna agli onori della cronaca e del dibattito pubblico solo quando scorre il sangue, come nel recente, tragico caso di Modena. Allora, e solo allora, scatta il riflesso condizionato dell’indignazione popolare a mezzo social. Un’ondata di retorica finto-solidale che, puntuale come le tasse, si spegne nel giro di 48 ore senza produrre un solo briciolo di cambiamento concreto. Perché la verità è che la salute mentale in Italia è un problema sociale enorme, che dovrebbe stare a cuore alla collettività intera, se non altro per egoismo: una persona lasciata sola con i propri demoni può trasformarsi in una bomba a orologeria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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