Al Ministero della Salute si è svolta una riunione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive sulla salute e sicurezza sul lavoro. Durante l’incontro è stato dato il via all’attuazione della Strategia 2026-2030. La convocazione è avvenuta in seguito al decreto legislativo 81 del 2008, che stabilisce le norme per la vigilanza e la tutela dei lavoratori.

Al Ministero della Salute riunione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e il coordinamento nazionale per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. A presiedere l’incontro è stato lo stesso ministro, Orazio schillaci. Primo incontro dopo l’approvazione del piano. Quello di oggi, secondo quanto scrive una nota diffusa dal Ministero, è stato il primo incontro dopo l’approvazione, in Conferenza Stato-Regioni, della Strategia nazionale 2026-2030 per la salute e sicurezza sul lavoro che rappresenta, ha ricordato il Ministro, “un traguardo molto importante per la nostra Nazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salute e sicurezza sul lavoro, Schillaci riunisce il Comitato: al via l’attuazione della Strategia 2026-2030

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