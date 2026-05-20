Epidemia di Ebola Ue riunisce comitato sicurezza sanitaria

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato il comitato per la sicurezza sanitaria per discutere dell’epidemia di Ebola. Durante l’incontro sono stati forniti aggiornamenti sui numeri dei casi e sulle zone colpite. Si prevede un aumento dei contagi nelle prossime settimane, secondo le stime ufficiali. La riunione si è svolta alla presenza di rappresentanti di vari paesi e organizzazioni internazionali. La situazione viene monitorata attentamente per coordinare eventuali interventi e misure di contenimento.

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