Epidemia di Ebola Ue riunisce comitato sicurezza sanitaria

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato il comitato per la sicurezza sanitaria per discutere dell’epidemia di Ebola. Durante l’incontro sono stati forniti aggiornamenti sui numeri dei casi e sulle zone colpite. Si prevede un aumento dei contagi nelle prossime settimane, secondo le stime ufficiali. La riunione si è svolta alla presenza di rappresentanti di vari paesi e organizzazioni internazionali. La situazione viene monitorata attentamente per coordinare eventuali interventi e misure di contenimento.

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Il punto sull’epidemia di Ebola: si è riunito il comitato per la sicurezza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede un ulteriore aumento dei casi. L’analisi prosegue con un approfondimento sulla relazione tra la diffusione del virus e i cambiamenti climatici. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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