Durante il Comic-Con di San Diego sono state annunciate nuove interpretazioni nel franchise Marvel. Ryan Gosling sarà il protagonista di Ghost Rider, mentre David Jonsson interpreterà il nuovo Black Panther nel terzo film diretto da Ryan Coogler. Questi cambiamenti riguardano i ruoli principali nei prossimi film della saga. Nessuna altra informazione sui dettagli delle produzioni è stata comunicata al momento.

Come da tradizione, il Comic-Con di San Diego ci ha regalato una serie di novità piuttosto interessanti. Limitandoci solamente al mondo Marvel, Ryan Gosling è stato annunciato come interprete di Ghost Rider, mentre David Jonsson vestirà i panni del nuovo Black Panther nel terzo film della saga diretto da Ryan Coogler. La vera grande notizia, però, è un’altra, non riguarda alcun supereroe o un film in uscita, ma un consiglio pratico che promette di rivitalizzare il vostro guardaroba. Sul palco della famosa Sala H del Comic-Con, Ryan Gosling ha affiancato il Chief Creative Officer dei Marvel Studios Kevin Feige indossando una giacca rossa vintage Polo Ralph Lauren dall'aspetto vissuto, abbinata a una t-shirt bianca, delle scarpe in pelle e un paio di pantaloni blu, anche questi Ralph Lauren. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ryan Gosling e la sua giacca sono la cosa migliore che potesse capitare al vostro guardaroba

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Ryan Reynolds, Michael Bublé & More Take Over Canada's World Cup Opener | E! News

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Ryan Gosling come #GhostRider è una di quelle scelte che non avrei mai immaginato, ma che adesso ho assolutamente bisogno di vedere. Date una moto a quest’uomo, incendiatela e lasciatelo cucinare. x.com

Ryan Gosling che interpreta Ghost Rider reddit

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