Il regista ha spiegato che il cambio di attore nel film non è legato a motivi fisici, come il peso dell’attore originale, ma a decisioni di produzione. Dopo diverse speculazioni, Jackson ha confermato che la responsabilità del licenziamento non ricade su Gosling, ma su scelte legate alla direzione del progetto. La sostituzione con un altro attore è stata comunicata ufficialmente anni fa, senza dettagli specifici sulle motivazioni.

Gosling sostituito da Mark Wahlberg in Amabili resti perché era ingrassato troppo? Peter Jackson ha svelato il vero motivo dopo anni di illazioni. La storia del licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti è sulla bocca di tutti i fan. per anni la "versione ufficiale" ha additato la scelta di ingrassare trenta chili come motivo della sostituzione dell'attore con Mark Wahlberg. Dopo tante illazioni, finalmente Peter Jackson ha svelato il vero motivo del recast. Ryan Gosling troppo grasso per Amabili resti? Nel 2010, Ryan Gosling ha affrontato il team del licenziamento in un'intervista con l'Hollywood Reporter spiegando che lui e Peter Jackson avevano un'idea diversa su come dovesse apparire un padre in lutto per la morte della figlia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Peter Jackson fa chiarezza sul licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti: "Colpa mia, non sua"

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