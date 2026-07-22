Jeff Ekhator ha dichiarato di essere felice di aver raggiunto la Juventus, definendolo il risultato più bello della sua carriera. Ha aggiunto che, anche se il suo esordio non è stato come sperava, sta già lavorando per recuperare. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento presso lo Juventus Store, a margine di un Meet & Greet organizzato allo Stadium Megastore di Torino.

di Andrea Bargione Jeff Ekhator ha parlato ai microfoni di a margine del Meet & Greet di oggi presso lo Juventus Store – VIDEO. (Inviato allo Stadium Megastore di Torino ) – A margine del Meet & Greet di oggi Jeff Ekhator ha parlato a . Di seguito le sue dichiarazioni Ultimissime Juve LIVE: Spalletti furioso per il caos calendari, le ultime su Bremer ESORDIO – « Non è stato l’esordio che desideravo ma sto già lavorando per riprendermi al meglio » JUVE – « È una grande emozione, un orgoglio personale e anche per me che sin da bambino volevo fare questo lavoro arrivare alla Juve è la cosa più bella che mi potesse capitare » SPALLETTI DICE CHE MI BRILLAVANO GLI OCCHI – « È vero perchè come dicevo giocare alla Juve non è una cosa da poco, è un club top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ekhator: «Arrivare alla Juve è la cosa più bella che mi potesse capitare. Non è stato l’esordio che desideravo ma sto già lavorando per riprendermi» – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EKHATOR: Arrivare alla Juve è la cosa più BELLA che mi potesse capitare. SPALLETTI è un grande

Notizie e thread social correlati

Ivan Zazzaroni: «Crans-Montana, da genitori abbiamo pensato tutti che poteva capitare a noi. Mi sono immedesimato in quello che è stato l'11 settembre dei ragazzi»Ivan Zazzaroni ha commentato un episodio accaduto in televisione nazionale, senza specificare i dettagli.

“Nessun attacco alla Rai che mi ha dato molto, ma mi sorprende sentire che sarei stato tutelato e protetto anche quando non ero in auge”: parla Milo InfanteMilo Infante ha dichiarato di non aver subito attacchi dalla Rai, sottolineando di aver ricevuto molto dall’azienda.

Temi più discussi: Juve, Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino; Juve, si ferma subito il neo acquisto Ekhator: le prime news sull'infortunio; Juve, Ekhator saluta già? C'è l'ipotesi prestito, e se arriva Pellegrino...; Ekhator, occhio: possibile titolare per Spalletti. Prima chance per restare alla Juve, il perché.

Balzarini: D'accordo con lo scambio Ekhator-Pellegrino. Permetterebbe alla Juve di acquistare anche altri attaccanti x.com

Juventus, Ekhator dopo l'infortunio alla prima: Non è stato l'esordio che aspettavoJeff Ekhator, attaccante della Juventus, ha parlato dall'evento Meet&Greet organizzato dalla società bianconera: Non è stato l'esordio che desideravo, ma sto già lavorando per riprendermi al meglio. tuttomercatoweb.com

Juve tra sorrisi e preoccupazioni: Yildiz torna in gruppo, Ekhator si fermaIeri per la Juventus è iniziata una nuova settimana di lavoro e Luciano Spalletti ha visto arrivare alla Continassa due innesti importanti. tuttomercatoweb.com