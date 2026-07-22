Ekhator | Arrivare alla Juve è la cosa più bella che mi potesse capitare Non è stato l’esordio che desideravo ma sto già lavorando per riprendermi – VIDEO

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jeff Ekhator ha dichiarato di essere felice di aver raggiunto la Juventus, definendolo il risultato più bello della sua carriera. Ha aggiunto che, anche se il suo esordio non è stato come sperava, sta già lavorando per recuperare. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento presso lo Juventus Store, a margine di un Meet & Greet organizzato allo Stadium Megastore di Torino.

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di Andrea Bargione Jeff Ekhator ha parlato ai microfoni di a margine del Meet & Greet di oggi presso lo Juventus Store – VIDEO. (Inviato allo Stadium Megastore di Torino ) – A margine del Meet & Greet di oggi Jeff Ekhator ha parlato a . Di seguito le sue dichiarazioni Ultimissime Juve LIVE: Spalletti furioso per il caos calendari, le ultime su Bremer ESORDIO – « Non è stato l’esordio che desideravo ma sto già lavorando per riprendermi al meglio » JUVE – « È una grande emozione, un orgoglio personale e anche per me che sin da bambino volevo fare questo lavoro arrivare alla Juve è la cosa più bella che mi potesse capitare » SPALLETTI DICE CHE MI BRILLAVANO GLI OCCHI – « È vero perchè come dicevo giocare alla Juve non è una cosa da poco, è un club top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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EKHATOR: Arrivare alla Juve è la cosa più BELLA che mi potesse capitare. SPALLETTI è un grande

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