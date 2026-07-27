Rugby a 7 l’Italia può coltivare il sogno olimpico dopo l’argento europeo
L’Italia maschile di rugby a 7 ha conquistato una medaglia d’argento ai campionati europei, aprendo la strada a possibilità di qualificazione olimpica. La stagione 2027 sarà cruciale per il movimento azzurro, che si prepara a un percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La medaglia europea rappresenta un risultato importante in vista delle prossime competizioni internazionali.
Dopo l’argento europeo l’Italia maschile del rugby a 7 può sognare in grande proiettandosi nella stagione che vedrà l’inizio del percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028: il 2027, però, sarà un anno importante per tutto il movimento azzurro. Per quanto concerne la Nazionale maschile, inoltre, gli azzurri già a gennaio prenderanno parte alla SVNS 3, la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e sognare la partecipazione ai Mondiali. L’ Italia maschile, infatti, giocherà il SVNS 3 in un fine settimana di gennaio 2027 a Dubai: un’unica tappa promuoverà le prime due classificate al SVNS 2, mentre le altre dovranno ripartire nell’estate del 2027 dalle divisioni continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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