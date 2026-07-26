Rugby a 7 l’Italia mai così in alto | argento alle European Series dopo 22 anni
Durante la seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Spalato, la squadra italiana di rugby a 7 ha perso la finale contro la Francia con il punteggio di 43-0. L’Italia, che non raggiungeva una posizione così alta da 22 anni, si è classificata seconda nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della Francia, che ha dominato l’incontro fin dall’inizio.
La finale della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, andata in scena a Spalato, in Croazia, vede la sconfitta dell’Italia maschile del rugby a 7, che viene annichilita dalla quotata Francia, che si impone nell’ultimo atto con lo score di 43-0. Terzo posto di tappa per il Belgio, che nella finale di consolazione batte la Spagna per 17-5. Il podio di tappa rispecchia anche la distribuzione delle medaglie continentali: titolo ai transalpini, piazza d’onore per gli azzurri e gradino più basso del podio per i belgi. Nella prima frazione servono 37? alla Francia per trovare la meta del 5-0, poi l’Italia prova ad impensierire i transalpini, ma a tempo scaduto i transalpini recuperano l’ovale e risalgono tutto il campo, andando a schiacciare in mezzo ai pali per il 12-0 con cui si arriva a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
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