Rugby a 7 l’Italia mai così in alto | argento alle European Series dopo 22 anni

Notizia in breve

Durante la seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Spalato, la squadra italiana di rugby a 7 ha perso la finale contro la Francia con il punteggio di 43-0. L’Italia, che non raggiungeva una posizione così alta da 22 anni, si è classificata seconda nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della Francia, che ha dominato l’incontro fin dall’inizio.