rugby argento nel rugby per la spedizione cussina

La squadra del Cus Ferrara ha conquistato la medaglia d’argento nel rugby seven ai Campionati Nazionali Universitari 2026. La finale si è conclusa con il secondo posto, confermando la buona performance durante la kermesse. La competizione si è svolta tra diverse università italiane, con la squadra ferrarese che ha raggiunto il podio nella specialità olimpica del rugby seven.

Si è tinta d’argento la spedizione del Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari 2026 per quel che riguarda il rugby nella specialità olimpica del seven. Nel Piemonte orientale sede dei giochi, l’ateneo ferrarese torna così sul podio dopo trantissimi anni grazie ad una squadra giovane, affiatata e in grado di aprire un ciclo decisamente interessante. Solo la corazzata Milano, squadra di grandi tradizioni nel seven anche a livello assoluto, è stata davanti a Rossoni e compagni capaci di superare durante il percorso squadre dai palmares importanti. Nel primo match i ferraresi hanno superato Benevento con un rotondo 50-0, per poi incrociare subito Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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