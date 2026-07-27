A Rozzano, un uomo già fermato 17 volte per spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato per l’ennesima volta. Nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine, ha continuato a cedere droga nel centro del paese. Questa volta, alla sua diciottesima segnalazione, è stato condotto in carcere. La sua attività si protrasse nel tempo, resistendo ai controlli e alle misure preventive adottate dalle autorità.

Rozzano (Milano), 27 luglio 2026 – Era ormai una presenza fissa nel centro di Rozzano, dove continuava a spacciare nonostante i continui controlli delle forze dell'ordine. Per un trentanovenne straniero è scattata la custodia cautelare in carcere dopo essere stato fermato ben 18 volte dalla polizia locale. Nel solo mese di giugno era stato arrestato due volte e successivamente rimesso in libertà, ma aveva proseguito l'attività illecita violando anche il divieto di dimora disposto nei suoi confronti. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacasa-popolare-clienti-alla-porta-1d3b3003 Sotto indagine (a sua insaputa) . Negli ultimi mesi gli agenti della polizia locale hanno intensificato il monitoraggio dell'area, documentando le ripetute violazioni e raccogliendo gli elementi investigativi trasmessi alla Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, già fermato 17 volte dopo essere stato sorpreso a spacciare: alla diciottesima il pusher finisce in carcere

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