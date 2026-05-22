Il pusher con la cocaina nel cilindro | 22enne sorpreso a spacciare al parco finisce in manette

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel parco di una cittadina della provincia di Monza e della Brianza dopo essere stato sorpreso a spacciare cocaina. La polizia ha trovato l’uomo con una sostanza stupefacente nascosta all’interno di un cilindro. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti hanno intercettato il giovane durante un’attività di controllo nel parco. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in questura.

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Desio (Monza e Brianza), 22 maggio 2026 – Un giovane spacciatore di cocaina. L'altra sera, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 22 anni senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato intorno alle 20.40 quando due equipaggi in pattuglia hanno notato il giovane seduto in atteggiamento sospetto su una panchina all'interno dell'area verde di via Bramante da Urbino. Alla vista delle gazzelle dell'Arma, il 22enne ha tentato in fretta e furia di disfarsi di un oggetto, lanciandolo alle proprie spalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il pusher con la cocaina nel cilindro: 22enne sorpreso a spacciare al parco finisce in manette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pusher in trasferta sorpreso a spacciare crack: 52enne finisce in manette Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Maxi operazione della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale: il bilancio è di 7 pusher arrestati e di oltre 250 dosi sequestrate tra crack, cocaina ed eroina. Gli spacciatori operavano secondo schemi rodati, usand x.com Il pusher con la cocaina nel cilindro: 22enne sorpreso a spacciare al parco finisce in manetteDesio (Monza e Brianza), 22 maggio 2026 – Un giovane spacciatore di cocaina. L'altra sera, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un cit ... ilgiorno.it Nuovo poster per il restauro in 4K e il 30° anniversario della riproposizione teatrale della 'Trilogia di Pusher' di Nicolas Winding Refn con Mads Mikkelsen reddit BUSCATE – NUOVO BLITZ NEL TAKE-AWAY DELLA DROGA IN VIA DELLA MIORINIA. IN MANETTE IL PUSHER CHE VENDEVA LE DOSI DAL TERRAZZO, SEQUESTRATA COCAINA, EROINA ...(mi-lorenteggio.com) Varese, 21 maggio 2026 – La Polizia di stato di Busto Arsizio, congiuntamente a personale dell’ufficio di PG della Polizia locale di Castano Primo e della Sezione di PG della Proc ... mi-lorenteggio.com