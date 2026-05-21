Segni 23enne finisce in carcere dopo essere scappato dai domiciliari Era stato arrestato per spaccio in Trentino
Un giovane di 23 anni è stato portato in carcere dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Era stato arrestato in Trentino con l’accusa di spaccio di droga ed era sottoposto a restrizioni domiciliari. I Carabinieri di Segni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti, e hanno proceduto al suo trasferimento in istituto penitenziario. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in libertà prima dell’arresto e dell’eversione della misura restrittiva.
Dagli arresti domiciliari alla detenzione in carcere. I Carabinieri della Stazione di Segni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese di 23 anni, soggetto già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento, che aggrava la precedente misura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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