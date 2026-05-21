Segni 23enne finisce in carcere dopo essere scappato dai domiciliari Era stato arrestato per spaccio in Trentino

Un giovane di 23 anni è stato portato in carcere dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Era stato arrestato in Trentino con l’accusa di spaccio di droga ed era sottoposto a restrizioni domiciliari. I Carabinieri di Segni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti, e hanno proceduto al suo trasferimento in istituto penitenziario. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in libertà prima dell’arresto e dell’eversione della misura restrittiva.

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