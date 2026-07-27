rottamazione quinquies in scadenza il 31 luglio il versamento della prima o unica rata

È fissato per il prossimo 31 luglio il termine per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026, a cui era possibile aderire entro lo scorso aprile. Sempre per l’ultimo giorno del mese di luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater e dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa. Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate-Riscossione in una nota. Data la sovrapposizione di più provvedimenti, sul sito dell’Agenzia è disponibile un calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Rottamazione-quinquies: in scadenza al 31 luglio il pagamento

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