Rottamazione-quinquies in scadenza il 31 luglio il versamento della prima o unica rata

Da ilsole24ore.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 31 luglio scade il termine per il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2026. La misura, nota come rottamazione-quinquies, poteva essere richiesta entro aprile.

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È fissato per il prossimo 31 luglio il termine per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026, a cui era possibile aderire entro lo scorso aprile. Sempre per l’ultimo giorno del mese di luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater e dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa. Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate-Riscossione in una nota. Data la sovrapposizione di più provvedimenti, sul sito dell’Agenzia è disponibile un calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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