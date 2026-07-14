Rottamazione quinquies il 31 luglio scade la prima rata | tutte le date da ricordare
Il 31 luglio 2026 è la scadenza per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quinquies, la definizione agevolata delle cartelle previste dalla legge di Bilancio. Questa data segna il termine per i contribuenti che hanno aderito alla misura, introdotta per consentire il pagamento di somme dovute senza interessi di mora. La scadenza riguarda tutte le pratiche in essere e non sono previste proroghe.
Il 31 luglio 2026 scade il termine per il versamento della prima o unica rata della Rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta con l’ultima legge di Bilancio. Si tratta di una data spartiacque per centinaia di migliaia di contribuenti che, dopo aver presentato domanda entro il 30 aprile scorso, si trovano a dover fare i conti con le comunicazioni ufficiali inviate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ma non c’è solo quella del 31 luglio: ci sono diverse scadenze da tenere a mente. Dove trovare le comunicazioni dell’AdER. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già pubblicato nell’area riservata del proprio portale le comunicazioni destinate a chi ha aderito alla misura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Rottamazione quinquies, saltare una rata pesa doppio
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