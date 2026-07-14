Rottamazione quinquies il 31 luglio scade la prima rata | tutte le date da ricordare

Notizia in breve

Il 31 luglio 2026 è la scadenza per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quinquies, la definizione agevolata delle cartelle previste dalla legge di Bilancio. Questa data segna il termine per i contribuenti che hanno aderito alla misura, introdotta per consentire il pagamento di somme dovute senza interessi di mora. La scadenza riguarda tutte le pratiche in essere e non sono previste proroghe.