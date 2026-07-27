Rottamazione-quinquies prima rata entro il 31 luglio | come pagare

Da gazzettadelsud.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 31 luglio rappresenta la scadenza per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Questi pagamenti riguardano chi ha aderito alla procedura entro aprile.

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Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell'unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa. Lo si legge in una nota dell' Agenzia delle entrate-Riscossione. Moduli di pagamento Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Rottamazione quinquies, prima rata entro il 31 luglio

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