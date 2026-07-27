Romero si avvicina | decisiva anche la volontà del calciatore L’Inter punta tutto sull’argentino

Da internews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore argentino si avvicina a un club di calcio di Serie A, con la volontà del giocatore che si configura come elemento determinante. La società nerazzurra ha modificato la strategia di mercato, spostando l’attenzione da un esterno destro a un difensore centrale. La priorità ora è acquisire un difensore di ruolo, lasciando da parte altri obiettivi iniziali.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. L’ Inter  cambia strategia sul  mercato  e sposta le sue priorità: la priorità della  dirigenza nerazzurra  non è più l’esterno destro, bensì un  centrale di difesa. Il nome individuato per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister  Cristian Chivu  è  Cristian Romero, attualmente in forza al  Tottenham. Trattativa Inter-Tottenham: cifre e strategie. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, il  club milanese  punta a chiudere l’operazione a  titolo definitivo, evitando formule alternative. ULTIMISSIME I punti chiave della negoziazione: La settimana in corso potrebbe rivelarsi  decisiva  per raggiungere la fumata bianca definitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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