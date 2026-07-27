Un calciatore argentino si avvicina a un club di calcio di Serie A, con la volontà del giocatore che si configura come elemento determinante. La società nerazzurra ha modificato la strategia di mercato, spostando l’attenzione da un esterno destro a un difensore centrale. La priorità ora è acquisire un difensore di ruolo, lasciando da parte altri obiettivi iniziali.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. L’ Inter cambia strategia sul mercato e sposta le sue priorità: la priorità della dirigenza nerazzurra non è più l’esterno destro, bensì un centrale di difesa. Il nome individuato per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Cristian Chivu è Cristian Romero, attualmente in forza al Tottenham. Trattativa Inter-Tottenham: cifre e strategie. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club milanese punta a chiudere l’operazione a titolo definitivo, evitando formule alternative. ULTIMISSIME I punti chiave della negoziazione: La settimana in corso potrebbe rivelarsi decisiva per raggiungere la fumata bianca definitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero si avvicina: decisiva anche la volontà del calciatore. L’Inter punta tutto sull’argentino

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