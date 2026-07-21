Calciomercato Inter Romero pronto a lasciare il Tottenham! Si valuta l’affondo per l’argentino

Romero, difensore del Tottenham, è disposto a trasferirsi all’Inter. L’argentino ha dato segnali positivi verso il trasferimento a Milano, ma i costi dell’operazione rappresentano un ostacolo. La società nerazzurra sta valutando un possibile affondo, anche se non sono ancora stati definiti i dettagli dell’accordo. La trattativa resta in fase preliminare, con l’interesse del club italiano a monitorare la situazione.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Romero pronto a lasciare il Tottenham! Il Cuti apre al trasferimento a Milano, ma i costi sono un ostacolo dell’operazione. Resta aperta la pista che collega l’ Inter a Cristian Romero, difensore argentino attualmente al Tottenham e protagonista assoluto con la Nazionale argentina durante il Mondiale. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra sarebbero già in contatto, con il trasferimento a Milano che trova gradimento da parte dello stesso Cuti Romero. Inter-Romero, profilo gradito e trattativa delicata. L’ Inter valuta con interesse il profilo del difensore classe 1998, considerato un rinforzo ideale per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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