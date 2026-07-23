Calciomercato Inter LIVE | Stankovic resta in nerazzurro Spence si allontana Romero si avvicina

L'Inter ha confermato la permanenza di Stankovic nella rosa nerazzurra. Spence si allontana dalla trattativa, mentre Romero si avvicina al club. Sono in corso incontri tra le parti e si stanno definendo alcuni affari di mercato. La sessione di calciomercato continua senza sosta, con aggiornamenti costanti sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 23 LUGLIO Chivu pensa alla nuova Inter: Diouf esterno, il ruolo di Stankovic e la necessità di una pedina come Jones. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MERCATO INTER: INDIZIO SU STANKOVICCALHA RESTASOLET, JONES, DE VRIJ...

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