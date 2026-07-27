Romero l’Inter in pressing | i nerazzurri pronti a replicare l’operazione Akanji!

Da internews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter sta preparando un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per un difensore. La mossa segue il tentativo di replicare l’operazione portata a termine con un altro giocatore, Akanji. La società nerazzurra ha deciso di accelerare la trattativa e ha presentato una proposta formale. La trattativa è in corso e non sono stati ancora rivelati dettagli specifici sull’identità del calciatore coinvolto.

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di Paolo Moramarco Romero, l’Inter in pressing: i nerazzurri pronti a replicare l’operazione Akanji con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. La situazione. L’ Inter continua a lavorare per assicurarsi Cristian Romero, difensore argentino considerato un obiettivo prioritario dalla dirigenza, come confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri starebbero preparando un’offerta da 40 milioni di euro strutturata secondo la formula “alla Akanji”: un prestito oneroso con obbligo di riscatto, simile all’operazione conclusa lo scorso mercato con il difensore svizzero. Strategia di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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