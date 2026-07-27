Romero l’Inter in pressing | i nerazzurri pronti a replicare l’operazione Akanji!

Notizia in breve

L’Inter sta preparando un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per un difensore. La mossa segue il tentativo di replicare l’operazione portata a termine con un altro giocatore, Akanji. La società nerazzurra ha deciso di accelerare la trattativa e ha presentato una proposta formale. La trattativa è in corso e non sono stati ancora rivelati dettagli specifici sull’identità del calciatore coinvolto.