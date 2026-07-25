L'Inter sta lavorando per ingaggiare Romero, con una proposta che prevede una formula simile a quella utilizzata per un precedente acquisto. La trattativa si sta sviluppando durante il mercato estivo, offrendo una possibilità che fino a poche settimane fa sembrava improbabile. I nerazzurri cercano di chiudere l’affare, sfruttando questa opportunità per rinforzare la difesa. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Da proposta a occasione da cogliere. Il passo non è brevissimo ma il mercato estivo ha aperto una via che fino a qualche settimana fa l’Inter nemmeno pensava di percorrere. La pista del momento è quella che porta dritti a Cristian Romero, il difensore che può diventare il colpo nerazzurro di questa sessione. La società ha sempre continuato a ribadire che non c’è fretta e che non c’è necessità di agire con furia, nonostante manchi meno di un mese all’inizio del campionato e al netto del fatto che c’è bisogno di un paio di centrali, di un esterno a destra e magari anche di un ulteriore rinforzo in mezzo se si creeranno i giusti presupposti. Il Cuti in questo scenario si inserisce come un’opportunità che, al giusto prezzo e alle giuste condizioni, l’Inter non intende farsi scappare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, si stringe per Romero: formula alla Akanji, così i nerazzurri possono chiudere

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