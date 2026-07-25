L'Inter sta puntando con decisione a un difensore centrale argentino, Romero, considerato un possibile acquisto prioritario nel mercato estivo. La società sta valutando di cambiare le strategie di mercato per inserire il giocatore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa si intensifica mentre la dirigenza si prepara a fare una mossa concreta per migliorare la linea difensiva.

di Alberto Petrosilli La dirigenza valuta il grande colpo in difesa: il centrale argentino Romero può modificare le priorità dell’estate. L’ Inter entra nella fase decisiva del mercato estivo e accelera per regalare a Cristian Chivu i rinforzi necessari in vista della nuova stagione. Con agosto ormai alle porte e il campionato sempre più vicino, la società nerazzurra è pronta a valutare operazioni di alto profilo per rafforzare la rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome che nelle ultime ore ha guadagnato maggiore forza è quello di Cristian “Cuti” Romero. Un’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava difficilmente percorribile, ma che oggi viene considerata una concreta opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero diventa un obiettivo concreto dell’Inter: i nerazzurri pronti a cambiare le strategie di mercato

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