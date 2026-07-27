Romero Inter non è finita! Biasin chiarisce | Esiste una trattativa ma non è in dirittura d’arrivo

Da internews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Biasin ha affermato che è in corso una trattativa per portare un difensore argentino all’Inter, ma non si può ancora parlare di un accordo imminente. La questione riguarda ancora i tempi e le condizioni dell’operazione di mercato, che non sono state definitive. La trattativa è aperta, ma non ci sono ancora conferme ufficiali né una conclusione vicina. La questione riguarda il trasferimento di un calciatore che gioca nel ruolo di difensore.

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di Paolo Moramarco Romero Inter, non è finita! Biasin chiarisce i tempi sull’operazione di mercato che porterebbe l’argentino a Milano. Le sue parole. Il futuro di Cristian Romero resta uno dei temi caldi del mercato dell’ Inter. Il difensore argentino del Tottenham è infatti il primo obiettivo individuato dalla dirigenza nerazzurra per completare il reparto arretrato, ma la trattativa non sembra ancora vicina alla fumata bianca. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Fabrizio Biasin, che attraverso i propri canali social ha spiegato lo stato attuale dell’operazione. LA TRATTATIVA ROMERO-INTER – «Inter-Romero: è vero che esiste una trattativa, non è vero che l’affare sia in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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