Biasin ha affermato che è in corso una trattativa per portare un difensore argentino all’Inter, ma non si può ancora parlare di un accordo imminente. La questione riguarda ancora i tempi e le condizioni dell’operazione di mercato, che non sono state definitive. La trattativa è aperta, ma non ci sono ancora conferme ufficiali né una conclusione vicina. La questione riguarda il trasferimento di un calciatore che gioca nel ruolo di difensore.

di Paolo Moramarco Romero Inter, non è finita! Biasin chiarisce i tempi sull’operazione di mercato che porterebbe l’argentino a Milano. Le sue parole. Il futuro di Cristian Romero resta uno dei temi caldi del mercato dell’ Inter. Il difensore argentino del Tottenham è infatti il primo obiettivo individuato dalla dirigenza nerazzurra per completare il reparto arretrato, ma la trattativa non sembra ancora vicina alla fumata bianca. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Fabrizio Biasin, che attraverso i propri canali social ha spiegato lo stato attuale dell’operazione. LA TRATTATIVA ROMERO-INTER – «Inter-Romero: è vero che esiste una trattativa, non è vero che l’affare sia in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Romero Inter, non è finita! Biasin chiarisce: «Esiste una trattativa, ma non è in dirittura d’arrivo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Biasin e Pellegatti bocciano l’investimento monstre per Spence, ma aprono all’idea Romero per l’InterBiasin e Pellegatti hanno criticato l’investimento di circa 40 milioni di euro per l’acquisto di Spence, definendolo eccessivo.

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: il Tottenham propone Romero, Biasin lancia Perisic

Temi più discussi: Inter, si stringe per Romero: formula alla Akanji, così i nerazzurri possono chiudere; Inter, Ausilio su Cristian Romero: Cose lunghe ma c'è interesse; Inter su Romero, c'è la conferma di Ausilio: Ci stiamo lavorando; Svolta Inter su Romero: il difensore vuole l'Italia. Costa tanto, ma c'è un modo per prenderlo.

Inter-Romero: è vero che esiste una trattativa, non è vero che l’affare sia in dirittura d’arrivo. C’é distanza col Tottenham e, al momento, anche con il giocatore. Non è un affare semplice (ma va?) ma ad oggi la volontà di tutte le parti di trovare una quadra resta x.com

Inter all-in su Romero, c'è l'offerta al Tottenham. Ma restano aperti dei casiNei giorni scorsi il ds Ausilio - che non partirà per la tournée a Hong Kong e Australia della squadra (resteranno a Milano anche Marotta e Baccin) - ha incontrato gli agenti di Romero, presenti a Mil ... tuttosport.com

Pagina 0 | Inter all-in su Romero, c'è l'offerta al Tottenham. Ma restano aperti dei casiComincia l’ultima settimana di luglio, una settimana che potrebbe risultare decisiva per il mercato dell’Inter per quanto concerne Cristian Cuti Romero. È vero che sabato sera, a margine di una sera ... tuttosport.com