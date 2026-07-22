Biasin e Pellegatti hanno criticato l’investimento di circa 40 milioni di euro per l’acquisto di Spence, definendolo eccessivo. Hanno invece espresso interesse per Romero, valutando la possibilità di un trasferimento. Durante la trasmissione, hanno commentato le operazioni di mercato dell’Inter, sottolineando le differenze tra i due giocatori e le potenzialità future. La discussione si è concentrata sulle cifre e sulle scelte di investimento della società nerazzurra.

Inter News 24 Durante Cronache Mondiali, Biasin e Pellegatti parlano così del mercato dell’Inter: da Spence fino a Romero. Le loro parole. Nel corso della trasmissione Cronache Mondiali, i noti giornalisti Fabrizio Biasin e Carlo Pellegatti hanno fatto il punto sulle strategie di mercato delle big di Serie A, analizzando in particolare le mosse dell’ Inter attraverso il consueto gioco del “Cono o Coppetta”. Al centro del dibattito ci sono i profili di Djed Spence e Cristian Romero, entrambi in uscita dal Tottenham. Il nodo Spence e i dubbi sulla difesa. Sollecitati sulla possibilità di un affondo economico importante da parte dei nerazzurri per l’esterno inglese, le risposte dei due opinionisti sono state unanimi nel definirsi sorpresi davanti a un’eventuale offerta da 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Biasin e Pellegatti bocciano l’investimento monstre per Spence, ma aprono all’idea Romero per l’Inter

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