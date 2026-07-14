Ultimissime Inter LIVE | il Tottenham propone Romero Biasin lancia Perisic

Il Tottenham ha avanzato una proposta per il difensore Romero. Nel frattempo, un giornalista ha suggerito il nome di Perisic come possibile rinforzo per un'altra squadra. Le notizie aggiornate sull’Inter segnalano le principali novità del giorno, con tutte le informazioni in tempo reale. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle trattative e sui movimenti delle squadre nerazzurre.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 LUGLIO Romero all’Inter? Romano lancia la bomba: «E’ spuntato dal Tottenham per l’Inter il nome». Romero potrebbe essere un nome per la difesa dell’Inter, è stato proposto dal Tottenham durante i dialoghi per Spence Perisic l’usato sicuro, Biasin tra idea e provocazione: per sostituire Dumfries!. 🔗 Leggi su Internews24.com

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