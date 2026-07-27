L'Inter sta valutando rinforzi per la difesa e potrebbe contattare l’attuale allenatore per avere un parere sui difensori più adatti. Collovati ha dichiarato che chiamerà De Zerbi per conoscere il suo punto di vista e ha sottolineato l’importanza di acquistare ottimi difensori, non semplici buoni. La squadra continua le operazioni di mercato per rafforzare il reparto difensivo.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. L’ Inter prosegue le proprie manovre di calciomercato per individuare il rinforzo ideale da destinare al reparto difensivo. Al centro delle attenzioni della dirigenza di viale della Liberazione c’è Cristian Romero, centrale in forza al Tottenham e primario obiettivo per completare l’organico guidato dal tecnico Cristian Chivu. Il possibile approdo del difensore argentino a Milano è stato oggetto di analisi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, dove Fulvio Collovati ha espresso il proprio parere sull’operazione di mercato in corso. ULTIMISSIME ROMERO – « Farò una telefonata a De Zerbi e mi faccio dire cosa ne pensa realmente di Romero. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero Inter, Collovati: «Chiamerò De Zerbi per sapere realmente che ne pensa. Servono ottimi difensori, non buoni»

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