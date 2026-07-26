Tottenham | il capo dell’Inter conferma l’interesse per Romero mentre De Zerbi dice che la finestra di trasferimento non è ancora finita e aggiornamenti su Bergvall Maddison Kudus e Kulusevski

Il direttore sportivo di un club italiano ha confermato che la squadra sta cercando di acquistare il difensore del Tottenham, Cristian Romero. La finestra di trasferimento estiva è ancora aperta, secondo l’allenatore di una squadra di Premier League, che ha specificato che non si è ancora conclusa. Sono in corso aggiornamenti anche su altri giocatori, tra cui Bergvall, Maddison, Kudus e Kulusevski.

2026-07-26 16:23:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilo ha confermato che il club sta cercando di ingaggiare il capitano del Tottenham Cristian Romero. I campioni di Serie A stanno cercando di ingaggiare un nuovo difensore centrale e si ritiene che Romero sia uno dei loro obiettivi principali, essendo stato anche collegato al free agent John Stones. L’allenatore degli Spurs De Zerbi aveva precedentemente aperto la porta a tutti i giocatori in cerca di lasciare il club tra i dubbi sul futuro di Romero e del centrocampista Lucas Bergvall. L’Inter ha confermato il proprio interesse per il nazionale argentino, ma ha fatto sapere che sarà una trattativa complessa da portare a termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Maddison: senza De Zerbi lo Tottenham rischiava la retrocessioneMaddison ha dichiarato che senza l’intervento di De Zerbi, lo Tottenham avrebbe rischiato la retrocessione.

Argomenti più discussi: Cristian Romero lascerà il Tottenham dopo i Mondiali del 2026: Inter e Barcellona sono tra le squadre interessate.; Il Manchester United definisce il futuro di Marcus Rashford: rifiuta le offerte del Tottenham e di altre squadre di Premier League.; L'Inter è determinata a strappare un giocatore al Tottenham, mentre l'Arsenal si è unito alla corsa per Ezri Konsa.; Romero proposto all'Inter: c'è l'assist di Lautaro.