roma spento il rogo di sterpaglie sul grande raccordo anulare

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di domenica lungo via Laurentina, vicino al Grande Raccordo Anulare. Il rogo ha interessato una vasta area e ha richiesto l'intervento di pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e del IX Gruppo Eur, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. L’incendio è stato spento nel corso della giornata.

È stato spento il vasto incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di domenica lungo via Laurentina all'altezza del Grande Raccordo Anulare, che ha visto un dispiegamento di pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del IX Gruppo Eur per la messa in sicurezza dell'area e gestione della viabilità. Per il rogo, fa sapere la polizia municipale, si erano rese necessarie le chiusure di via Laurentina, oltreché di un tratto del Grande Raccordo Anulare e delle rampe della via Pontina. Terminate le operazioni di spegnimento e ripristino delle condizioni di sicurezza, le strade sono state riaperte e la viabilità è stata ripristinata. Impiegati per spegnere le fiamme i vigili del fuoco, con l'ausilio di tre elicotteri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Il Grande Incendio di Roma (64 d.C.) — Quello che Nerone Fece Davvero

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