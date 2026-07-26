a roma un grosso incendio ha bloccato il traffico sul grande raccordo anulare

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato sul grande raccordo anulare a Roma, bloccando il traffico. Le immagini degli automobilisti mostrano molto fumo e ridotta visibilità, con numerose auto che si sono fermate o hanno fatto inversione. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e due elicotteri per intervenire. La strada rimane chiusa mentre si cerca di spegnere le fiamme.

I video girati dagli automobilisti mostrano molto fumo, che ha ridotto la visibilità costringendo decine di auto a fermarsi o a fare inversione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due elicotteri. Non si sa cosa abbia innescato l’incendio, che è stato propagato e alimentato dal forte vento. Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti A Cap d'Agde c'è chi va per stare nudo e chi per dedicarsi al libertinaggio: tutti sono attratti da un posto in cui «è vietato vietare» Dalla "sindrome della testa che esplode" alla sexsomnia a quegli spasmi che capitano ogni tanto prima di addormentarsi (cosa sono?). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Roma, vasto incendio al parco del Pineto: le fiamme lambiscono gli appartamenti

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