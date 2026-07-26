Fiamme sul grande raccordo anulare di Roma traffico in tilt e panico

Da video.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato una vasta area del Grande Raccordo Anulare di Roma, generando fumo visibile e causando un blocco del traffico nel primo pomeriggio di domenica. La circolazione è rimasta molto rallentata o ferma in diverse zone, con mezzi di emergenza sul posto. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione ha provocato disagi tra gli automobilisti e ha reso difficile il transito sulla principale strada di collegamento della città.

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Gran parte del Grande Raccordo Anulare è rimasta avvolta dal fumo causato da un incendio che ha reso la circolazione caotica nel primo pomeriggio di domenica. Tra la Pontina e la Laurentina il traffico è andato in tilt, con automobilisti costretti a invertire la marcia o ad incolonnarsi per lunghe code. Criticità analoghe si sono registrate anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 sulla Laurentina, nel tratto tra l’Eur e Tor Pagnotta. Il fuoco ha interessato vaste aree di sterpaglie e vegetazione secca, alimentato dal caldo e dal vento. Una densa colonna di fumo nero si è rapidamente elevata dal quadrante sud della città, invadendo la carreggiata e riducendo drasticamente la visibilità lungo il Gra. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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