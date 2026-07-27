Roma Periferie Sicure Cinecittà e Don Bosco Controlli dei Carabinieri Un arresto e 7 denunce Focus sulla criminalità giovanile

Il 26 luglio, i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, con supporto dei colleghi, hanno effettuato controlli nelle zone di Cinecittà e Don Bosco. Durante le operazioni, è stato arrestato un uomo e sette persone sono state denunciate. L'intervento si è concentrato sulla presenza di giovani coinvolti in attività illecite. Sono stati eseguiti controlli di identificazione e perquisizioni, con particolare attenzione alla criminalità giovanile nelle periferie della città.

Cronache Cittadine ROMA – Nel pomeriggio di ieri, 26 Luglio, i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, con il supporto dei colleghi della L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Roma. Periferie Sicure. Cinecittà e Don Bosco. Controlli dei Carabinieri. Un arresto e 7 denunce

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