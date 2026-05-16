Controlli dei carabinieri | un arresto e 4 denunce Sequestrati coltello e martello
Durante un servizio di controllo notturno nel territorio, i carabinieri della Compagnia Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato una persona e denunciato altre quattro in libertà. Durante le operazioni sono stati sequestrati un coltello e un martello. Le forze dell’ordine hanno anche eseguito un provvedimento restrittivo. Le operazioni si sono svolte in vari punti della zona e hanno coinvolto diverse unità dell’Arma. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi delle denunce o sull’identità delle persone coinvolte.
Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto durante la notte, i carabinieri della Compagnia Santa Maria Capua Vetere hanno effettuato diverse operazioni che hanno portato a 4 denunce in stato di libertà e all’esecuzione di un provvedimento restrittivo.Nel dettaglio, un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Controlli dei Carabinieri nel weekend: otto persone denunciate e sette segnalate
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Controlli dei carabinieri: scattano arresto e denunce
Controlli a tappeto dei carabinieri: un arresto, 3 denunce e sanzioni a un ristoranteUn arresto, tre persone denunciate e numerosi controlli su strada e negli esercizi commerciali.
Catanzaro, controlli dei Carabinieri nei locali: lavoratore irregolare in un ristorante facebook
Trovati con hashish e cocaina durante i controlli dei Carabinieri a Rovigo. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura dopo le perquisizioni eseguite nel corso di un servizio straordinario contro droga e degrado urbano. #Rovigo #Cronaca #Carabinieri #Po x.com
Controlli a tappeto dei carabinieri tra città e provincia, denunce e sequestriIl servizio coordinato ha interessato sicurezza stradale, degrado urbano, trasporto pubblico e reati predatori con diversi interventi sul territorio ... laprovinciacr.it
Maxi controlli dei carabinieri nei bar: ondata di lavoratori in nero, multe per 250 mila euroIn provincia di Gorizia sono state sospese una impresa edile, un acconciatore e tre ristoranti-pizzeria-kebab per gravi violazioni della sicurezza. I due bar nel capoluogo isontino impiegavano ben ott ... triesteprima.it