Controlli dei carabinieri | un arresto e 4 denunce Sequestrati coltello e martello

Durante un servizio di controllo notturno nel territorio, i carabinieri della Compagnia Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato una persona e denunciato altre quattro in libertà. Durante le operazioni sono stati sequestrati un coltello e un martello. Le forze dell’ordine hanno anche eseguito un provvedimento restrittivo. Le operazioni si sono svolte in vari punti della zona e hanno coinvolto diverse unità dell’Arma. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi delle denunce o sull’identità delle persone coinvolte.

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