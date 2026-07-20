Criminalità giovanile controlli in tutta Italia | a Bergamo 20 denunce

In tutta Italia, sono stati effettuati controlli contro la criminalità giovanile. A Bergamo, la polizia ha denunciato 20 persone durante operazioni in parchi e stazioni. Sono stati controllati 235 veicoli, sequestrati un coltello e sostanze stupefacenti. Nessun arresto è stato comunicato. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane.

SICUREZZA. L’operazione della Polizia ha interessato parchi e stazioni della provincia. Controllati 235 veicoli, sequestrati un coltello e stupefacenti. Venti persone denunciate e circa 1.300 giovani controllati nella provincia di Bergamo durante un’operazione della polizia di Stato contro la criminalità giovanile. L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici, ha interessato soprattutto parchi pubblici, stazioni ferroviarie e luoghi di aggregazione. Nel corso dei servizi sono stati fermati e verificati 235 veicoli. Le venti denunce riguardano, a vario titolo, reati contro la persona e il patrimonio e violazioni della normativa sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione in tutta Italia

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