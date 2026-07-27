Roma oltre 60 immobili occupati… e le utenze le pagano i cittadini

A Roma, oltre 60 immobili sono occupati senza titolo e sono abitati da persone che spesso vivono negli appartamenti da diversi anni. In alcuni casi, gli occupanti non pagano affitto o mutuo, e le utenze di luce e gas vengono comunque saldate dai cittadini. Questa situazione riguarda immobili che risultano occupati abusivamente e sono stati abitati senza autorizzazione legale per lunghi periodi.

Luce e gas gratis, nessun affitto o mutuo. Quest'uomo vive in un appartamento occupato. A Roma sono 60 gli immobili abitati abusivamente, in alcuni casi da decenni. Sottratti al patrimonio pubblico o ai legittimi proprietari privati. E ora si scopre che in almeno 15 casi - denuncia Fratelli d'Italia - le utenze sarebbero intestate al Comune e i costi dunque ricadrebbero sui romani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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