A Roma ci sono più di sessanta immobili occupati illegalmente, tra abitazioni e centri sociali, alcuni da più di venti o trent’anni. In quindici di questi casi, il Comune continua a sostenere i costi delle utenze. La maggior parte delle occupazioni risale a periodi molto anteriori, con alcune che durano da decenni. La situazione riguarda sia proprietà private che pubbliche.

“A Roma si contano oltre sessanta immobili occupati abusivamente tra occupazioni a scopo abitativo e centri sociali, molti dei quali da venti o addirittura trent'anni. In almeno quindici casi le utenze risultano ancora intestate a Roma Capitale”. A denunciarlo è Marco Perissa, deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d'Italia, che spiega come tutto questo ricada sui cittadini romani, costretti “a sostenere i costi di luce, acqua e altri servizi per immobili occupati illegalmente". Le verifiche sulle occupazioni abusive sono partite dopo che, nelle scorse settimane, era emerso che il Comune, per la colonia Vittorio Emanuele di Ostia, aveva sostenuto “oltre mezzo milione di euro di spese per le utenze in appena sei anni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Roma, oltre 60 immobili occupati: “In 15 casi le bollette le paga ancora il Comune”

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