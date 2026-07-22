Roma | Perissa Fd’I cittadini pagano bollette immobili occupati chiesto accesso agli atti

Roma, nelle ultime settimane si è scoperto che per la colonia Vittorio Emanuele di Ostia, il Comune ha speso oltre mezzo milione di euro in sei anni per le utenze di immobili occupati. La consigliera di Fd’I ha chiesto di accedere agli atti e ha sottolineato che i cittadini stanno pagando le bollette di edifici occupati senza averne il controllo. La richiesta mira a chiarire i costi sostenuti e la gestione delle spese.

Nelle scorse settimane, è emerso che per la colonia Vittorio Emanuele di Ostia, Roma Capitale ha sostenuto oltre mezzo milione di euro di spese per le utenze in un arco di tempo di appena sei anni. Questo caso rappresenta solo la punta dell’iceberg, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di andare fino in fondo e chiedere la massima trasparenza. Le dichiarazioni di Marco Perissa. Lo dichiara in una nota il deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa. “Dalle verifiche che abbiamo effettuato, emerge infatti un quadro estremamente preoccupante – prosegue Perissa -. A Roma si contano oltre sessanta immobili occupati abusivamente, tra occupazioni a scopo abitativo e centri sociali, molti dei quali sono occupati da venti o addirittura trent’anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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