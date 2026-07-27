Roma | lancia droga da finestra per sfuggire a blitz sequestrato oltre 1 chilo e mezzo hashish

Durante un blitz in una campagna vicino a Palidoro, un uomo ha tentato di scappare lanciando droga da una finestra. Il sequestro ha riguardato più di un chilo e mezzo di hashish. La base di spaccio era allestita in un casolare isolato, a pochi passi dal litorale romano. Le forze dell’ordine hanno intercettato l’operazione e recuperato la sostanza stupefacente. Nessuna informazione è stata resa nota sulla sua identità o eventuali altri coinvolgimenti.

Aveva allestito una base operativa per lo spaccio di sostanze stupefacenti in un tranquillo casolare situato nell’aperta campagna di Palidoro, una frazione di Fiumicino, a pochi passi dal litorale romano. Un cinquantasettenne, originario di Civitavecchia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un blitz che ha portato alla scoperta e al sequestro di oltre un chilo e mezzo di hashish, oltre a 3.300 euro in contanti. L’attività di indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato di polizia Flaminio Nuovo, si è sviluppata attraverso specifici servizi di osservazione che hanno alimentato il sospetto che, all’interno di un edificio apparentemente abitato da una coppia, si nascondesse un deposito di droga ricavato in aperta campagna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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