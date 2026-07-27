Palidoro casolare trasformato in base dello spaccio | sequestrato oltre un chilo e mezzo di hashish

Notizia in breve

Nella campagna di Palidoro, frazione di Fiumicino, è stato sequestrato oltre un chilo e mezzo di hashish. La polizia ha scoperto che un casolare era stato trasformato in una base per lo spaccio di droga. Durante l’operazione, sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di sostanza stupefacente. L’attività investigativa ha portato al controllo dell’area e all’identificazione di un soggetto coinvolto nel traffico. Nessuna altra persona è stata arrestata al momento.