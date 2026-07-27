Palidoro casolare trasformato in base dello spaccio | sequestrato oltre un chilo e mezzo di hashish
Nella campagna di Palidoro, frazione di Fiumicino, è stato sequestrato oltre un chilo e mezzo di hashish. La polizia ha scoperto che un casolare era stato trasformato in una base per lo spaccio di droga. Durante l’operazione, sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di sostanza stupefacente. L’attività investigativa ha portato al controllo dell’area e all’identificazione di un soggetto coinvolto nel traffico. Nessuna altra persona è stata arrestata al momento.
Fiumicino, 27 luglio 2026 – Aveva allestito una base operativa dello spaccio in un tranquillo casolare nell’aperta campagna di Palidoro, frazione di Fiumicino a due passi dal litorale romano. Un 57enne originario di Civitavecchia è stato arrestato dalla polizia nel corso di un blitz che ha portato alla scoperta ed al sequestro di oltre un chilo e mezzo di hashish e 3.300 euro in contanti. L’indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato di Flaminio Nuovo, si è sviluppata attraverso servizi di osservazione che hanno motivato il sospetto che, all’interno di un stabile apparentemente abitato da marito e moglie, si nascondesse un deposito della droga ricavato in aperta campagna. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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