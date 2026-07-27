Fiumicino Lancia la droga dalla finestra per sfuggire al blitz della Polizia 57enne arrestato a Palidoro Sequestrato oltre 1 chilo e mezzo di hashish
Durante un blitz della polizia in un casolare di Palidoro, un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver tentato di disfarsi di oltre un chilo e mezzo di hashish lanciandolo dalla finestra. La droga è stata recuperata dagli agenti, che avevano trovato una base di spaccio nel casolare situato nella campagna circostante.
Cronache Cittadine FIUMICINO PALIDORO – Aveva allestito una base operativa dello spaccio in un tranquillo casolare nell’aperta campagna di Palidoro, frazione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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