Fiumicino Lancia la droga dalla finestra per sfuggire al blitz della Polizia 57enne arrestato a Palidoro Sequestrato oltre 1 chilo e mezzo di hashish

Notizia in breve

Durante un blitz della polizia in un casolare di Palidoro, un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver tentato di disfarsi di oltre un chilo e mezzo di hashish lanciandolo dalla finestra. La droga è stata recuperata dagli agenti, che avevano trovato una base di spaccio nel casolare situato nella campagna circostante.