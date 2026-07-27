‘Roma in Moneta’ la storia del potere di Roma

Per oltre duemila anni, la moneta ha rappresentato il potere e l’immagine di Roma, dalla dea Roma fino all’euro. La mostra “Roma in Moneta” ripercorre questa storia, evidenziando come le monete abbiano riflettuto chi esercitava il controllo sulla città e quale immagine voleva trasmettere. Attraverso i pezzi esposti, si può seguire l’evoluzione politica e culturale di Roma nel corso dei secoli.

Dalla dea Roma all’euro, per oltre duemila anni la moneta ha raccontato chi esercitava il potere sulla città e quale immagine voleva trasmetterne. È questo il filo conduttore di Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna, mostra diffusa tra il Museo Nazionale Romano, il Tempio di Romolo nel Parco archeologico del Colosseo e il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, i volti del potere che hanno attraversato la Città eterna Non una mostra numismatica in senso stretto, ma un percorso che mette le monete in dialogo con oltre 160 opere, tra dipinti, sculture, reperti, documenti e installazioni. Dai primi denari con la personificazione di Roma al ritratto di Giulio Cesare, dagli imperatori ai pontefici, ogni emissione diventa una piccola dichiarazione politica. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Roma in moneta, il viaggio nella storia della Città Eterna comincia da un piccolo oggetto

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Roma, Museo Nazionale Romano, Parco archeologico del Colosseo, VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia: Roma in moneta x.com

‘Roma in Moneta’, la storia del potere di RomaDalla dea Roma all’euro, una mostra diffusa attraversa oltre duemila anni di storia osservando come imperatori, pontefici, re e regimi hanno affidato alle monete la propria immagine della città. funweek.it

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