A Roma è aperta una mostra dedicata alle imperfezioni del corpo reale, con immagini e testimonianze di donne che hanno deciso di esporre le proprie cicatrici e ferite. L'esposizione raccoglie fotografie e storie di chi ha scelto di mettere in luce le proprie ferite come simbolo di libertà e accettazione di sé. L'evento invita i visitatori a riflettere sulla rappresentazione del corpo e sulla percezione delle imperfezioni nella società.

? Punti chiave Come può una cicatrice trasformarsi in un manifesto di libertà?. Chi sono le donne che hanno scelto di mostrare le proprie ferite?. Perché la psicologia si intreccia con la fotografia in questo progetto?. Come può l'arte aiutare le nuove generazioni a superare gli stereotipi?.? In Breve Progetto nato nel 2023 nello studio fotografico di Roma di Pamela Lippolis.. Spettacolo L'elogio della crepa con Nadia Daffinà, Antonella Giannini e Silvio Alessandroni.. Direzione teatrale di Daniela Coppola per esplorare legami tra bellezza e fragilità.. Obiettivo estendere il dialogo tra arte e psicologia nelle scuole romane.. A Roma, nello studio fotografico di Pamela Lippolis, il progetto Lìberati mette in luce la realtà dei corpi umani attraverso una mostra che sfida i canoni estetici imposti dalla società.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, la mostra che celebra le imperfezioni: il potere del corpo reale

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