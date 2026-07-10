Una moneta per raccontare Roma | il viaggio che attraversa oltre duemila anni di storia

Roma ha cambiato volto infinite volte, ma c’è un oggetto che ha attraversato tutte le sue trasformazioni: la moneta. Da questa idea nasce Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna, la mostra diffusa visitabile fino al 27 settembre tra il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, il Parco archeologico del Colosseo e il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, le mille vite della città dalle prime emissioni all’euro Il percorso racconta oltre duemila anni di storia, dalle prime emissioni repubblicane fino all’euro, mostrando come le monete abbiano accompagnato l’evoluzione della città e ne abbiano conservato la memoria. 🔗 Leggi su Funweek.it

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