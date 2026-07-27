Roma Esquilino Gioielli Van Cleef Arpels Louis Vuitton Chantecler contraffatti La GdF sequestra 250mila pezzi e denuncia il cinese titolare dell’attività
Sequestrati 250.000 gioielli contraffatti tra cui pezzi di Van Cleef, Arpels, Louis Vuitton e Chantecler in un negozio dell'Esquilino. Il titolare cinese dell’attività è stato denunciato. Le operazioni sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Roma nell’ambito di un’azione contro la vendita di prodotti falsificati. I beni sequestrati sono stati trovati durante controlli mirati, che hanno portato anche al sequestro di merce contraffatta in negozi della zona.
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