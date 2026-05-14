Maxi giro del falso scoperto a Palestrina | sequestrati Rolex Gucci e Louis Vuitton contraffatti

I carabinieri di Palestrina hanno sequestrato un ingente quantitativo di merci false, tra cui orologi Rolex e capi di abbigliamento di marche come Gucci e Louis Vuitton. La merce, distribuita tramite social e chat, era destinata alla vendita illegale. Il blitz ha portato al fermo di alcuni soggetti coinvolti nel traffico di prodotti contraffatti. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia contro la vendita di beni falsi.

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