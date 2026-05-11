Un nuovo orologio di marca nota presenta un design innovativo che sostituisce le tradizionali lancette con dischi digitali saltanti per indicare le ore. La tecnica di smaltatura utilizzata permette di ottenere un effetto cromatico che varia a seconda delle condizioni di luce. Questa evoluzione estetica e tecnica rappresenta un tentativo di reinterpretare il tradizionale doppio fuso orario in chiave moderna.

? Punti chiave Come cambia il design sostituendo le lancette con i dischi digitali?. Perché la nuova tecnica di smaltatura crea un effetto cromatico variabile?. Come hanno ridotto lo spessore integrando il movimento nel calibro?. Cosa permette alla lancetta dei minuti di tornare alla posizione iniziale?.? In Breve Meccanismo integrato con rotore centrale sostituisce il vecchio modulo di Jean-Marc Wiederrecht.. Autonomia del dispositivo raggiunge le 65 ore con carica automatica decentrata.. Quadrante con smalto dicroico ambra-bruno e decoro guilloché per effetto chatoyance.. Modello evolve dal debutto originale del 2014 verso un design più sottile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Van Cleef & Arpels: il nuovo doppio fuso orario con ore digitali saltanti

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